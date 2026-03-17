Ответный матч Шахтера с Лехом обслужит нидерландская бригада арбитров
УЕФА определился с рефери, которые будут работать на ответном матче 1/8 финала Лиги конференций Шахтер - Лех.
Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, поединок обслужит полностью нидерландская бригада арбитров во главе с 34-летним Сандером ван дер Эйком.
Помогать ему на линиях будут Ренс Блуминк и Стефан де Гроот, а обязанности четвертого судьи выполнит Марк Нагтегаал.
За систему VAR будет отвечать Клэй Руперти и его ассистент Ричард Мартенс.
Номинально домашний для Шахтера ответный матч с Лехом состоится в четверг, 19 марта, в польском Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что в первом поединке Шахтер одержал победу со счетом 3:1.
