Деревянченко присоединился к Zuffa Boxing

Трижды претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко подписал контракт с боксерским промоушном Zuffa Boxing.

У себя в Instagram 40-летний украинский боксер сообщил о начале сотрудничества с организацией главы UFC Дэйны Уайта.

Читай также: Украинский средневес встретится с сыном легенды Мосли на Zuffa Boxing

"Началась новая глава, у меня много планов, чтобы завершить незаконченные дела", - написал Деревянченко.

Теперь под эгидой Zuffa Boxing будут драться уже четыре украинских боксера: кроме Деревянченко, также Александр Гвоздик, Сергей Богачук и Владислав Сиренко.

Напомним, что свой последний бой Деревянченко провел в июле прошлого года, победив нокаутом в шестом раунде американца Джереми Рамоса.

