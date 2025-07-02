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Деревянченко победил в первом бою после операции на руке

Украинец победил опытного американца.
Сегодня, 08:35
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) успешно вернулся на ринг.

Деревянченко одержал победу над 38-летним американцем Джереми Рамосом (14-16, 4 КО).

Украинец победил соперника техническим нокаутом в шестом раунде.

Последний раз на ринг 39-летний украинец выходил 17 августа прошлого года. Тогда он проиграл Кристиану Мбилли единогласным решением судей, травмировав руку во время поединка. Затем Деревянченко понадобилась операция.

Ранее сообщалось, что Сиренко назвал бой, в котором ему было бы не интересно увидеть Усика.

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