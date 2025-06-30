"Слабо верится": Сиренко назвал бой, в котором ему было бы не интересно увидеть Усика

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) высказался о будущем чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам Сиренко, он не хотел бы, чтобы украинец проводил бой с блогером Джейком Полом.

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"Мне, как спортсмену, в такие вещи слабо верится. Но в этом мире возможно всё. В любом случае это больше заработок денег для каждого из них.

Мне, как спортсмену-профессионалу, этот бой неинтересен. Но людям-обывателям, которые просто хотят посмотреть шоу, это, наверное, может быть интересно", - приводит слова Сиренко vRINGe.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 19 июля, а Сиренко будет боксировать в андеркарде – против Новицкого.

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