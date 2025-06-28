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"Ему нравится играть роль клоуна": тренер Дюбуа оскорбил Усика

Чарльз вспомнил перепалку с украинцем во время пресс-конференции.
Сегодня, 21:00
Дон Чарльз / Getty Images
Дон Чарльз / Getty Images

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO), высказался по поводу обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Специалист вспомнил сопр с украинским боксером во время пресс-конференции.

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"Я пытаюсь установить правду. Ибо правда всегда делает вас свободными. Очевидно, мы задели его за живое, и он вел себя очень нехарактерно. Он шутил, ему нравится играть роль клоуна, фокусника, он танцор и все такое. Он словно меняет цвета.

В глубине души он знает, что мы его разгадали, потому что, как я сказал, он как хамелеон, который меняет цвета, чтобы влиться в среду. Он знает, что мы его разгадали. Все эти актерские игры он использует как дымовую завесу, чтобы скрыть то, что происходит.

Я не буду больше вдаваться в подробности. Мы его поймали", - приводит слова тренера Queensberry Promotions.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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