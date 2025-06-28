"Решением судей или поздний нокаут": экс-чемпион мира назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе Робсон Консейсао поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам бразильца, украинский боксер вновь победит представителя Великобритании.

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"Я вижу Усика фаворитом. Он понимает стиль Дюбуа и знает, как контролировать бой.

Я ожидаю тяжелого поединка, но Усик должен победить – либо решением судей, либо поздним нокаутом, если Дюбуа в этот раз не предложит чего-нибудь действительно нового", - приводит слова боксера Luckypunch.net.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

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