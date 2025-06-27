"Я не буду удивлен": Хргович назвал фаворита реванша Усик - Дюбуа

Хорват рассказал, чем будет отличаться второй бой от первого.

Боксер супертяжелого веса Филип Хргович (18-1, 14 КО) поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам хорвата, украинец является для него фаворитом боя, однако в поеиднке может произойти сенсация.

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"Это совсем другой бой, чем был первый. В первом поединке Дюбуа был деклассирован, а теперь я считаю, он точно другой боец. У него было три отличные победы, и его уверенность сейчас намного лучше, намного выше. Он сделал что-то со своей стойкой. Я не знаю что, но его стойка лучше.

Он совсем другой боец, и я ожидаю совсем другой бой, причем более тяжелый поединок для Усика, чем в первый раз. У меня небольшой фаворит все еще Усик, но я не буду удивлен, если Даниэль Дюбуа выиграет реванш", - приводит слова Хрговича BoxNation.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

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