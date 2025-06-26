"Ничто не выведет его из равновесия": Джонс - о прекращении сотрудничества Усика с Красюком

Бывший чемпион мира Барри Джонс поделился мыслями о прекращении сотрудничества чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) с промоутером Александром Красюком.

По словам британца, это не является проблемой для украинца перед реваншем с Даниэлем Дюбуа.

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"Это создаст несколько заголовков, но это не его тренер, поэтому я не вижу, как это может повлиять на его подготовку. Честно говоря, не вижу. Если это менеджер, он занимается твоими делами вне ринга.

Если бы его тренер бросил его, тогда можно было бы подумать: «Подожди-ка, это не идеальная подготовка». Но это не может быть оправданием, это не будет оправданием и не должно быть, потому что это просто какой-то парень, который занимается твоими финансами или организацией боев. Бой есть, и его работа сделана. Поэтому я не думаю, что это имеет какое-то значение.

И даже если была какая-то проблема, я думаю, что Усик — профессионал, прагматичен в своем подходе, это, кстати, и делает его таким замечательным. Ничто не выведет его из равновесия, он выйдет на бой хорошо подготовленным, и это то, чего мы хотим, понимаете?", - приводит слова Джонса Sky Sports.

Напомним, что директор команды Усика высказался о прекращении сотрудничества с Красюком.

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