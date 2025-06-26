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"Разница огромная": Дюбуа рассказал, что изменится в реванше с Усиком

Даниэль настроен стать абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 09:25       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился мнением перед поединком против обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам британца, он чувствует себя хорошо и готовым, так что сможет победить украинца.

"Разница между боями огромна. Я другой человек, у меня другое окружение, и это сделает меня лучшим бойцом в этот вечер, я знаю это на 100%.

Я верю, что смогу нокаутировать Усика. Вы знаете, в тяжелом весе все сводится к нокаутам. Я буду на 100% сосредоточен на задаче, которая стоит передо мной, и я верю, что выполню ее на 100%".

Дюбуа рассказал, что он сделает другого в реванше, чем в первый раз.

"Выиграю", - сказал Дюбуа для Sky Sports.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что Усик готовится к бою против Дюбуа с тремя спарринг-партнерами.

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