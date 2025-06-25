Усик готовится к бою против Дюбуа с тремя спарринг-партнерами

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик ведет подготовку к бою-реваншу против британца Даниэля Дюбуа. Украинский боксер проводит спарринги против трех бойцов, сообщает LuckyPunch.

Усик спаррингует с бельгийцем Джеком Муловаи, немецким боксером Питером Кадиру и австрийцем Олевасеуном Салами. Все они имеют африканские корни. Муловаи и Салами помогали украинцу готовиться к первому бою с Дюбуа.

Второй поединок чемпионов состоится 19 июля. Бой-реванш примет Уэмбли. Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.

Напомним, ранее Дюбуа поделился амбициозными планами на второй поединок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!