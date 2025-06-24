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"Усик уже готов сойти с пьедестала": Дюбуа высказался о поединке с украинцем

Даниэль рассказал, как хочет победить украинца.
Сегодня, 12:06       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился мыслями о предстоящем бое против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

По словам британца, украинский боксер отдал много сил в поединках против Тайсона Фьюри и других бойцов.

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"Александр немного изношен. Те два поединка с Фьюри, бой со мной и с другими — все они понемногу отнимали у него силы. Я чувствую, что он уже готов сойти с пьедестала. Он гордый человек, все так, но приходит время — у каждого есть свое время.

Я знаю, что должен сделать — сделать его старым в ту ночь. Бывает, что бой за одну ночь может превратить соперника в старика, и именно это я и должен сделать. На этот раз я сделаю все правильно: никакой суеты, никаких легких ударов — только взрывы", — сказал Дюбуа для The Ring.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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