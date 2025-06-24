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"Пора строить что-то свое": директор команды Усика о прекращении сотрудничества с Красюком

Лапин вспомнил события, которое происходили в боксе раньше.
Сегодня, 08:43       Автор: Митя Шитко
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), прокомментировал прекращение сотрудничества украинца с промоутером Александром Красюком.

По словам представителя Усика, боксер хочет построить свой проект.

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"Это естественный этап, через который проходят многие. Как Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо и Альварес до него, Усик достиг точки, когда пора строить что-то свое.

У него сильная профессиональная команда, давно взявшая на себя ключевые направления — от обучения до развития бренда.

Решение было продуманным, бесконфликтным и принятым с уважением к общему опыту и пониманию того, что каждый, наконец, идет своим путем", - приводит слова Лапина talkSPORT.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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