Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

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По словам боксера, его соотечественник хочет снять все вопросы, которые возникли после первого боя.

"Почему согласился на реванш? Думаю, он хочет окончательно расставить все точки над "і" после первого боя.

Мой прогноз на бой - победа Усика", - приводит слова Сиренко sport-express.ua.

Бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и Дюбуа пройдет 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. В пятом же раунде Даниэль нанес Александру удар ниже пояса.

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