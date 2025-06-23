iSport.ua
Русский Українська

"Жесткий парень": Дюбуа высказался про бой Итаума - Уайт

Даниэль не смог назвать победителя поединка.
Сегодня, 15:24       Автор: Митя Шитко
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мнением о грядущем бое Мозеса Итаумы против бывшего претендента на титул Диллиана Уайта.

По словам британца, данный поединок станет хорошей проверкой для Мозеса.

Читай также: Беллью подобрал соперника для Итаумы

"Это хороший бой. Давайте посмотрим, что осталось у Диллиана, или же молодой проспект вынесет его. 

Давайте посмотрим, я не знаю. Диллиан - жесткий парень. Давайте увидим, как много сил у него осталось. Он выступает уже давно", - приводит слова Дюбуа Seconds Out.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Легенда испанского футбола может возглавить молодежную сборную страны Легенда испанского футбола может возглавить молодежную сборную страны
Ястремская проиграла американке в финале турнира в Ноттингеме Ястремская проиграла американке в финале турнира в Ноттингеме
Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой
"Дело не только в прыжках": Левченко прокомментировала первое за два года золото международных соревнований "Дело не только в прыжках": Левченко прокомментировала первое за два года золото международных соревнований

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ПСЖ и Атлетико в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Европа17:26
Легенда испанского футбола может возглавить молодежную сборную страны
Теннис17:00
Ястремская проиграла американке в финале турнира в Ноттингеме
Бокс16:45
Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой
Легкая атлетика16:15
"Дело не только в прыжках": Левченко прокомментировала первое за два года золото международных соревнований
Европа и мир15:51
Чемпион Украины по хоккею узнал потенциальных соперников в Континентальном кубке
Бокс15:24
"Жесткий парень": Дюбуа высказался про бой Итаума - Уайт
Украина15:02
Вице-чемпион Греции, представитель Бундеслиги: Металлист 1925 запланировал ряд спаррингов на летний сбор
Украина15:00
"Тяжело приезжать из клуба": Нападающий Динамо пожаловался на дефицит игрового времени
НБА14:30
ТОП-10 моментов НБА: эффектный трехочковый Дорта возглавил рейтинг
Европа14:10
"Они не были на моей стороне": Погба пожаловался на Ювентус
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK