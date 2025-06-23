"Жесткий парень": Дюбуа высказался про бой Итаума - Уайт

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился мнением о грядущем бое Мозеса Итаумы против бывшего претендента на титул Диллиана Уайта.

По словам британца, данный поединок станет хорошей проверкой для Мозеса.

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"Это хороший бой. Давайте посмотрим, что осталось у Диллиана, или же молодой проспект вынесет его.

Давайте посмотрим, я не знаю. Диллиан - жесткий парень. Давайте увидим, как много сил у него осталось. Он выступает уже давно", - приводит слова Дюбуа Seconds Out.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком.

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