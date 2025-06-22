"Должен доказать, что я новая сила": Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассказал, как настроен на будущий реванш против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Британский боксер выразил уверенность, что ему по силам одолеть украинца и стать абсолютом дивизиона.

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"Это будет фейерверк, в этот вечер будут бомбы. Я буду тем, кто выбрасывает бомбы, пройдя через все, через что мне придется пройти. Я не позволю, чтобы меня лишили победы.

Я вижу в нем топового бойца, он один из лучших в мире, но теперь я думаю, что пришло мое время. Вы знаете, что я молодой лев. Я должен доказать, что я настоящая сила, новая сила в дивизионе, и я собираюсь взять верх. Будет подготовка, подготовка, бой и уничтожение, да.

Я в хорошей позиции. Я на хорошем уровне, как физически, так и морально. Я готов, мужик. Это будет грандиозное событие. Оно будет глобальным, всемирным, все будут смотреть его. Я не могу дождаться, это много значит для меня.

Мы найдем способ держать эмоции под контролем. Мой отец справляется с этим довольно хорошо, у нас хорошая команда, поэтому я буду полностью сконцентрирован и сосредоточен. Я буду делать свою работу и не позволю ничему помешать.

Для меня это значит все, это значит покорить все, что может предложить этот вид спорта на вершине этой игры. Быть бесспорным чемпионом в боксе - это все", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком.

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