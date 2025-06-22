iSport.ua
Русский Українська

"Должен доказать, что я новая сила": Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком

Британский боксер оставил смелое послание украинцу перед поединком.
Сегодня, 14:30       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа рассказал, как настроен на будущий реванш против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Британский боксер выразил уверенность, что ему по силам одолеть украинца и стать абсолютом дивизиона.

Читай также: Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет

"Это будет фейерверк, в этот вечер будут бомбы. Я буду тем, кто выбрасывает бомбы, пройдя через все, через что мне придется пройти. Я не позволю, чтобы меня лишили победы.

Я вижу в нем топового бойца, он один из лучших в мире, но теперь я думаю, что пришло мое время. Вы знаете, что я молодой лев. Я должен доказать, что я настоящая сила, новая сила в дивизионе, и я собираюсь взять верх. Будет подготовка, подготовка, бой и уничтожение, да.

Я в хорошей позиции. Я на хорошем уровне, как физически, так и морально. Я готов, мужик. Это будет грандиозное событие. Оно будет глобальным, всемирным, все будут смотреть его. Я не могу дождаться, это много значит для меня.

Мы найдем способ держать эмоции под контролем. Мой отец справляется с этим довольно хорошо, у нас хорошая команда, поэтому я буду полностью сконцентрирован и сосредоточен. Я буду делать свою работу и не позволю ничему помешать.

Для меня это значит все, это значит покорить все, что может предложить этот вид спорта на вершине этой игры. Быть бесспорным чемпионом в боксе - это все", - приводит слова Дюбуа Sky Sports.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья "Дает дух чемпиона": Ротань высказался о роли Усика для Полесья
Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет
Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком
Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
просмотров

Последние новости

Теннис15:50
Теннисистка российского происхождения едва не подралась с соперницей после матча
Другие15:10
Лузан и Федорив принесли Украине пятую медаль чемпионата Европы по гребле
Европа15:08
Ювентус хочет продать игрока, который провел всего один сезон в клубе
Европа14:37
Бавария нацелилась на еще одного вингера
Бокс14:30
"Должен доказать, что я новая сила": Дюбуа поделился ожиданиями от боя с Усиком
Другие13:48
Лузан стала чемпионкой Европы в каноэ-одиночке на дистанции 500 м
Европа13:46
Байер приобретет защитника Ливерпуля
Европа13:28
Чуамени: Было больно смотреть финал Лиги чемпионов по телевизору
Европа12:58
Куртуа сделал заявление о своем будущем в Реале
Европа12:55
Манчестер Юнайтед нашел замену Онану
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK