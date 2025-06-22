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Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет

Александр Красюк сообщил неожиданную новость перед боем за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 08:54       Автор: Игорь Мищук
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим многолетним промоутером Александром Красюком.

О завершении совместной работы с боксером функционер сам сообщил в Instagram, опубликовав соответствующий пост.

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"Это было невероятное путешествие - 12 лет невероятных успехов. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить игру. Возвращаясь в 2013 год, я дал тебе слово - и я его сдержал.

Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию.

Достижения, которые нам покорились вместе:

  • Сентябрь 2016 - чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.
  • Январь 2018 - чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.
  • Июль 2018 - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
  • Сентябрь 2021 - чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
  • Май 2024 - абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Мечта стала реальностью. Спасибо за все, что мы прошли вместе, честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона.

Пусть Господь благословит тебя и ведет дальше. Спасибо Богу за все", - написал Красюк.

Напомним, что Александр Усик 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне проведет бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Ранее промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк

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