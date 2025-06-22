Усик прекратил сотрудничество с промоутером, которое длилось 12 лет
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прекратил сотрудничество со своим многолетним промоутером Александром Красюком.
О завершении совместной работы с боксером функционер сам сообщил в Instagram, опубликовав соответствующий пост.
Читай также: Усик ответил, стоит ли ждать его в политике
"Это было невероятное путешествие - 12 лет невероятных успехов. Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить игру. Возвращаясь в 2013 год, я дал тебе слово - и я его сдержал.
Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию.
Достижения, которые нам покорились вместе:
- Сентябрь 2016 - чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе.
- Январь 2018 - чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе.
- Июль 2018 - абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.
- Сентябрь 2021 - чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Май 2024 - абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
Мечта стала реальностью. Спасибо за все, что мы прошли вместе, честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона.
Пусть Господь благословит тебя и ведет дальше. Спасибо Богу за все", - написал Красюк.
Напомним, что Александр Усик 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне проведет бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.
Ранее промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!