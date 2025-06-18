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Промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком

Пока реализованы не все пропуски, но Фрэнк Уоррен ожидает увидеть аншлаг на Уэмбли.
Сегодня, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик, Фрэнк Уоррен и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик, Фрэнк Уоррен и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал о зрительском интересе к реваншу его подопечного с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам функционера, на будущий поединок на Уэмбли пока продано 78 тысяч билетов, но они ожидают, что во время боя стадион будет заполнен.

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"Это будет самый большой бой в супертяжелом весе, который когда-либо проходил на Уэмбли.  На кону будут все четыре пояса. Один из парней выходит в ринг с тремя титулами, Даниэль имеет один.

Мы уже продали почти 78 тысяч билетов, а до боя еще пять недель. Публика уже купилась на это. Атмосфера будет невероятной. Это будет большой бой. Очень захватывающий бой. Это тот самый случай, когда стиль делает бой, и именно так будет на этот раз.

Думаю, мы сможем продать все. Вместимость - 90 тысяч. Мы еще даже не начали активную рекламную кампанию. Еще есть что сделать - и мы это сделаем", - сказал Уоррен в комментарии BoxNation.

Отметим, что стоимость билетов на бой начинается от 49,96 фунтов стерлингов (около 2770 гривен). Цены за VIP-места стартуют от 838,95 фунтов (около 46,5 тысяч гривен).

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа ответил, нацелен ли на нокаут в реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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