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"Лучший боец ​​нашего поколения": спарринг-партнер Усика с Дюбуа сделал прогноз на реванш

Бывший претендент на второстепенные титулы готов встретиться с проигравшим.
Сегодня, 21:14       Автор: Антон Федорцив
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский боксер Дэвид Аллен насыпал комплиментов чемпиону по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в хевивейте Александру Усику. В то же время он раскрыл ахиллесову пятку украинца в противостоянии с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа для Ready to Fight.

"Я считаю, что у Дюбуа есть хороший шанс. Я думаю, что он добавил психологически и физически. Он будет большой проблемой для Усика. Ему уже 38 лет, он по природе боксер тяжелого веса и много полагается на рефлексы и движения.

Я верю в Дюбуа. В двух последних боях я ставил против Усика, и он доказал, что я ошибался, ему все равно, что я говорю, он раньше уже удивил меня. Я бы сказал, что Усик – лучший боец ​​нашего поколения, но его карьера длится слишком долго. В конце концов тебя тоже побьют", – заявил Аллен.

Второй поединок Усик – Дюбуа состоится 19 июля. Бой примет лондонский стадион Уэмбли. Первая встреча чемпионов в ринге завершилась победой украинского боксера нокаутом.

Тем временем Усик провел спарринг с бывшим чемпионом Bellator Ярославом Амосовым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дэвид Аллен Даниэль Дюбуа

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