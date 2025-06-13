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Усик и Амосов провели спарринг

Украинцы встретились в тренировочном зале.
Сегодня, 16:34       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и бывший обладатель титула Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов провели спарринг.

Украинский боксер опубликовал фото с соотечественником. Амосов помогает Усику готовиться к реваншу с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа.

Бой пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли.

Амосов в марте одержал победу над американцем Кертисом Миллендером. Для украинца это был первый бой с ноября 2023 года, когда он потерпел поражение от Джейсона Джексона.

Ранее Беллью рассказал, за сколько раундов Усик выбьет уверенность с Дюбуа.

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