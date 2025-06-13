iSport.ua
Русский Українська

Беллью рассказал, за сколько раундов Усик выбьет уверенность с Дюбуа

Тони поделился ожиданиями от реванша.
Сегодня, 00:25       Автор: Митя Шитко
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался про второй бой чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Беллью предсказывает победу украинца, однако в первой половине поединка ему нужно сломать уверенность британца.

Читай также: Фроч назвал соперника, которого следует избегать Джошуа

"Это опасный бой, но я думаю, что Дюбуа проиграет его. Усик заставит его вернуться туда, где он заставил его побывать в прошлый раз. Он подтолкнул его к тому, чтобы сдаться.

Я не называю Даниэля парнем, который сдается. Но он делал это в прошлом – от этого никуда не деться. Он уже сдавался, и первый раз, когда ты делаешь это, труднее всего, а потом ты просто продолжаешь.

Победа над Энтони подняла Дюбуа до новых высот уверенности, но понадобится где-нибудь пять или шесть раундов, чтобы выбить ее из него. Я думаю, что так и произойдет", – сказал Тони для Fightlens.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi добыли вторую победу на BLAST.tv Austin Major 2025, обыграв в сумасшедшем матче французов NaVi добыли вторую победу на BLAST.tv Austin Major 2025, обыграв в сумасшедшем матче французов
Чемпионат Европы U-21: Украина стартовала поражением против Дании, победы Германии и Англии Чемпионат Европы U-21: Украина стартовала поражением против Дании, победы Германии и Англии
NaVi - 3DMAX: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025 NaVi - 3DMAX: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
Тоттенхэм назначил нового тренера, который работал с украинцем Тоттенхэм назначил нового тренера, который работал с украинцем

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:51
NaVi добыли вторую победу на BLAST.tv Austin Major 2025, обыграв в сумасшедшем матче французов
Бокс00:25
Беллью рассказал, за сколько раундов Усик выбьет уверенность с Дюбуа
Вчера, 23:53
Европа23:53
Чемпионат Европы U-21: Украина стартовала поражением против Дании, победы Германии и Англии
Киберспорт23:30
NaVi - 3DMAX: онлайн-трансляция BLAST.tv Austin Major 2025
Европа23:11
Тоттенхэм назначил нового тренера, который работал с украинцем
Украина22:48
"Этого нельзя делать": Мельгоса назвал причины поражения молодежной сборной Украины на Евро
Киберспорт22:25
NaVi проиграли в финале верхней сетки квалификации Esports World Cup 2025
Киберспорт22:15
BLAST.tv Austin Major 2025: сенсационные поражения Vitality и Liquid, фиаско S1mple с FaZe
Украина21:54
Наполи остановил переговоры с Шахтером по Судакову
Формула 121:46
Феррари опровергла слухи об отставке Вассера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK