Беллью рассказал, за сколько раундов Усик выбьет уверенность с Дюбуа

Бывший чемпион мира Тони Беллью высказался про второй бой чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Беллью предсказывает победу украинца, однако в первой половине поединка ему нужно сломать уверенность британца.

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"Это опасный бой, но я думаю, что Дюбуа проиграет его. Усик заставит его вернуться туда, где он заставил его побывать в прошлый раз. Он подтолкнул его к тому, чтобы сдаться.

Я не называю Даниэля парнем, который сдается. Но он делал это в прошлом – от этого никуда не деться. Он уже сдавался, и первый раз, когда ты делаешь это, труднее всего, а потом ты просто продолжаешь.

Победа над Энтони подняла Дюбуа до новых высот уверенности, но понадобится где-нибудь пять или шесть раундов, чтобы выбить ее из него. Я думаю, что так и произойдет", – сказал Тони для Fightlens.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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