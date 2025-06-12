Фроч назвал соперника, которого следует избегать Джошуа
Эксперт вспомнил последний бой Энтони.
Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о будущем Энтони Джошуа.
Эксперт уверен, что британцу не следует проводить реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.
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"Еще один поединок против Даниэля Дюбуа - забудьте об этом. Даниэль Дюбуа снова раскатает его.
Джошуа не способен победить Дюбуа. Он будет до смерти бояться пропустить удар в челюсть. А когда Джошуа его пропустит, он снова окажется в отключке", - приводит слова Фроча Seconds Out.
В сентябре прошлого года Джошуа проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
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