Усик - лидер, топ-3 - на месте, одно изменение: обновился рейтинг Р4Р от The Ring

Авторитетное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первая тройка списка Р4Р осталась неизменной. Лидировать в рейтинге продолжает обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО).

На второй строчке расположился абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО), а третью позицию занимает обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).

В десятке лучших произошло единственное изменение. Чемпион мира по версиям WBC и IBF в легчайшем весе японец Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) после победы в унификации над ранее небитым соотечественником Ресуке Нишидой (10-1, 2 КО) поднялся на шестое место, обойдя обладателя титула WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (21-0, 14 КО).

📋 Junto Nakatani and Jesse Rodriguez swap places in The Ring's latest pound-for-pound rankings.



Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/fwPWJGQ6g7