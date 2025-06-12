Усик - лидер, топ-3 - на месте, одно изменение: обновился рейтинг Р4Р от The Ring
Авторитетное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Первая тройка списка Р4Р осталась неизменной. Лидировать в рейтинге продолжает обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО).
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На второй строчке расположился абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО), а третью позицию занимает обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).
В десятке лучших произошло единственное изменение. Чемпион мира по версиям WBC и IBF в легчайшем весе японец Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) после победы в унификации над ранее небитым соотечественником Ресуке Нишидой (10-1, 2 КО) поднялся на шестое место, обойдя обладателя титула WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (21-0, 14 КО).
Рейтинг Р4Р от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Дзунто Накатани
- Джесси Родригес
- Сауль Альварес
- Кен Широ
- Давид Бенавидес
📋 Junto Nakatani and Jesse Rodriguez swap places in The Ring's latest pound-for-pound rankings.— Ring Magazine (@ringmagazine) June 12, 2025
Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/fwPWJGQ6g7
Напомним, ранее было официально анонсировано место проведения боя Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом.
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