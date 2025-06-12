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Усик - лидер, топ-3 - на месте, одно изменение: обновился рейтинг Р4Р от The Ring

В десятке лучших новый объединенный чемпион легчайшего веса поднялся на одну позицию.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первая тройка списка Р4Р осталась неизменной. Лидировать в рейтинге продолжает обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО).

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На второй строчке расположился абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе японец Наоя Иноуэ (30-0, 27 КО), а третью позицию занимает обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).

В десятке лучших произошло единственное изменение. Чемпион мира по версиям WBC и IBF в легчайшем весе японец Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) после победы в унификации над ранее небитым соотечественником Ресуке Нишидой (10-1, 2 КО) поднялся на шестое место, обойдя обладателя титула WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (21-0, 14 КО).

Рейтинг Р4Р от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Дзунто Накатани
  7. Джесси Родригес
  8. Сауль Альварес
  9. Кен Широ
  10. Давид Бенавидес

Напомним, ранее было официально анонсировано место проведения боя Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом.

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