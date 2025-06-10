Альварес - Кроуфорд: место проведения боя официально анонсировано

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) 13 сентября проведет бой против обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх официально анонсировал, что предстоящий поединок мексиканского и американского боксеров состоится в Лас-Вегасе, США.

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Как сообщает The Ring, бой будет транслироваться на Netflix для более чем 300-миллионной аудитории сервиса без дополнительных плат для пользователей.

"13 сентября две легенды бокса, Канело и Кроуфорд, наконец-то сразятся друг с другом в поединке века. Вместе с Дэйной Уайтом и компанией Sela мы создадим что-то действительно невероятное в Лас-Вегасе, чтобы фанаты по всему миру смогли насладиться этим событием на Netflix", - заявил Аль аш-Шейх.

🚨 CANELO ALVAREZ VS TERENCE CRAWFORD 🚨



👑 Ring, WBA, WBC, IBF & WBO

⚖️ Super-Middleweight

📺 Netflix

📆 September 13th

📍 Las Vegas, USA 🇺🇸 pic.twitter.com/73eV4eVq5G — Ring Magazine (@ringmagazine) June 10, 2025

Также Альварес и Кроуфорд в июне отправятся в пресс-тур по трем городам: 20 июня они посетят Эр-Рияд, 22 июня - Нью-Йорк, а 26 июня - Лас-Вегас.

Ранее Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса.

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