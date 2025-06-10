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Альварес - Кроуфорд: место проведения боя официально анонсировано

Именитые чемпионы сойдутся в ринге 13 сентября.
Сегодня, 20:45       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес / The Ring
Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес / The Ring

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) 13 сентября проведет бой против обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх официально анонсировал, что предстоящий поединок мексиканского и американского боксеров состоится в Лас-Вегасе, США.

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Как сообщает The Ring, бой будет транслироваться на Netflix для более чем 300-миллионной аудитории сервиса без дополнительных плат для пользователей.

"13 сентября две легенды бокса, Канело и Кроуфорд, наконец-то сразятся друг с другом в поединке века. Вместе с Дэйной Уайтом и компанией Sela мы создадим что-то действительно невероятное в Лас-Вегасе, чтобы фанаты по всему миру смогли насладиться этим событием на Netflix", - заявил Аль аш-Шейх.

Также Альварес и Кроуфорд в июне отправятся в пресс-тур по трем городам: 20 июня они посетят Эр-Рияд, 22 июня - Нью-Йорк, а  26 июня - Лас-Вегас.

Ранее Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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