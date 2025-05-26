Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд рассказал, за счет чего может одолеть абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона Сауля Альвареса в предстоящем бою.

По словам американского боксера, несмотря на преимущество мексиканца в габаритах, ему есть что противопоставить оппоненту.

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"Я хотел подняться из полусреднего во второй средний вес, потому что желал бросить себе вызов. И я наслаждаюсь этим. Это бой за наследие. Это денежный бой поколения. О нем будут говорить годами.

Мне кажется, что у меня есть преимущество в скорости над Канело. У меня преимущество в размахе рук. Возможно, на его стороне габариты и мощь, но у меня получше навыки.

Все говорят, что я сошел с ума. Да, я всю жизнь дерусь с соперниками больше меня. Я всегда проигрывал в габаритах и всегда брал верх", - сказал Кроуфорд в комментарии The Ring.

Поединок Альварес - Кроуфорд должен состояться 13 сентября.

Ранее известный промоутер назвал фаворита боя Альварес - Кроуфорд.

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