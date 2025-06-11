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Околи против Лерены и защита непобежденного украинца: первые бои андеркарда Усик - Дюбуа анонсированы

Боксерское шоу на Уэмбли в Лондоне пополнилось двумя поединками.
Сегодня, 19:25       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

В субботу, 19 июля, на лондонском стадионе Уэмбли состоится большой вечера бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолюта между чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 KO) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Промоутерская компания Queensberry Promotions анонсировала первые два поединка, которые пройдут в рамках предстоящего боксерского шоу.

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В андеркадре главного боя в ринге встретятся бывший чемпион мира в тяжелом и втором тяжелом весе британец Лоуренс Околи (21-1, 16 КО) и действующий обладатель титула WBC в бриджервейте южноафриканец Кевин Лерена (31-3, 15 КО). Поединок состоится в рамках супертяжелого веса.

В еще одном бою украинский обладатель поясов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (11-0, 4 КО) проведет защиту против чемпиона Великобритании Льюиса Эдмондсона (11-0, 3 КО).

Напомним, ранее промоутер назвал первого в очереди соперника для победителя боя Усик - Дюбуа.

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