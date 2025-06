Околи против Лерены и защита непобежденного украинца: первые бои андеркарда Усик - Дюбуа анонсированы

В субботу, 19 июля, на лондонском стадионе Уэмбли состоится большой вечера бокса, главным событием которого станет бой за звание абсолюта между чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 KO) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Промоутерская компания Queensberry Promotions анонсировала первые два поединка, которые пройдут в рамках предстоящего боксерского шоу.

В андеркадре главного боя в ринге встретятся бывший чемпион мира в тяжелом и втором тяжелом весе британец Лоуренс Околи (21-1, 16 КО) и действующий обладатель титула WBC в бриджервейте южноафриканец Кевин Лерена (31-3, 15 КО). Поединок состоится в рамках супертяжелого веса.

В еще одном бою украинский обладатель поясов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (11-0, 4 КО) проведет защиту против чемпиона Великобритании Льюиса Эдмондсона (11-0, 3 КО).

Wembley just got saucy 🔥



Lawrence Okolie will take on Kevin Lerena and @EdmondsonLewie faces the unbeaten Daniel Lapin 😤



Tickets available to buy NOW via the link in our bio 🎟️



UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/icWorAz77N