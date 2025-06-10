Промоутер назвал первого в очереди соперника для победителя боя Усик - Дюбуа

Фрэнк Уоррен рассказал, кто пребывает в приоритетной позиции для поединка с абсолютным чемпионом.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, кто должен стать первым соперником победителя боя его клиента с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам функционера, ожидается, что прежде всего триумфатор будущего противостояния должен будет провести защиту по линии WBO против Джозефа Паркера, который владеет временным титулом организации, а после может быть поединок против претендента от WBA.

Читай также: "Я не визуализирую бой с Дюбуа": Усик рассказал о подготовке к реваншу с Дюбуа

"Фабио Уордли - теперь временный чемпион WBA, так что он в хорошей позиции. У нас будет большое шоу 19 июля на Уэмбли, где Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. На кону будут все четыре пояса.

Как только этот бой состоится, кто-то из них будет владеть этими поясами, а затем руководящие органы начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже были просрочены.

Первой будет WBO, то есть Джозеф Паркер, который является временным чемпионом организации. Так что он первый для этого. Думаю, что следующей после этого, вероятно, станет WBA", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, ранее промоутер Дюбуа оценил его шансы в поединке против Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!