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Промоутер назвал первого в очереди соперника для победителя боя Усик - Дюбуа

Фрэнк Уоррен рассказал, кто пребывает в приоритетной позиции для поединка с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 22:22       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, рассказал, кто должен стать первым соперником победителя боя его клиента с чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

По словам функционера, ожидается, что прежде всего триумфатор будущего противостояния должен будет провести защиту по линии WBO против Джозефа Паркера, который владеет временным титулом организации, а после может быть поединок против претендента от WBA.

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"Фабио Уордли - теперь временный чемпион WBA, так что он в хорошей позиции. У нас будет большое шоу 19 июля на Уэмбли, где Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. На кону будут все четыре пояса.

Как только этот бой состоится, кто-то из них будет владеть этими поясами, а затем руководящие органы начнут требовать обязательные защиты. Большинство из них уже были просрочены.

Первой будет WBO, то есть Джозеф Паркер, который является временным чемпионом организации. Так что он первый для этого. Думаю, что следующей после этого, вероятно, станет WBA", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, ранее промоутер Дюбуа оценил его шансы в поединке против Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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