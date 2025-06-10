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"Я не визуализирую бой с Дюбуа": Усик рассказал о подготовке к реваншу с Дюбуа

Украинец хочет во второй раз статть абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 09:33       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) высказался о реванше против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Украинский боксер раскрыл подробности проделанной работы в тренировочном лагере.

"Мы сделали все – спарринги, физическая подготовка, тренировки.

Мой фокус сейчас – только тренировки. Сейчас здесь мои сыновья. Я не визуализирую бой. Потому что когда я приеду в Лондон, в субботу, когда я выйду на ринг – тогда и начнется", - сказал Усик для Ring Magazine.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа озвучил свою главную цель на реванш с Усиком.

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