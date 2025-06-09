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"Он не был фаворитом в последних боях": Промоутер Дюбуа оценил его шансы против Усика

Представитель британского боксера рассказал о натрое своего подопечного на поединок.
Сегодня, 20:15       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от боя против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Александра Усика.

По словам представителя британца, для его клиента не имеет значения, что он не считается фаворитом будущего противостояния, поскольку он серьезно настроен на поединок и чувствует уверенность в своих силах.

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"Думаю, все согласны, что супертяжелый вес всегда был элитным дивизионом. На кону будет четыре пояса, это самый большой бой. Ни один британец никогда не владел четырьмя титулами.

Дюбуа не был фаворитом в своих последних четырех боях. Давайте говорить и о пятом, потому что букмекеры снова делают фаворитом Усика. Он не был фаворитом в Польше, в тех боях в рамках Riyadh Season с Миллером и Хрговичем и, конечно, не был против Джошуа, когда он отправился в логово льва.

Но я не беспокоюсь об этом, и он тоже. Он в хорошем расположении духа, верит в себя и свои способности, как и мы. Вот почему мы устроили этот бой", - приводит слова Уоррена The Ring.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа озвучил свою главную цель на реванш с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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