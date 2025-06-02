Дюбуа - о реванше с Усиком: Мы снова докажем, что все ошибаются

Британский боксер Даниэль Дюбуа, обладатель титула IBF в супертяжелом весе (22-2, 21 KO), поделился своими ожиданиями от реванша с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 KO), который владеет титулами WBC, WBO, WBA и IBO. Интервью было дано для The Ring.

По словам Дюбуа, ему импонирует роль темной лошадки.

"Как говорил Майк Тайсон, чем ближе ты подходишь к рингу, тем сильнее ты становишься. И когда ты уже на ринге, иногда ты становишься богом. В ту ночь я поднялся, и я сделаю это снова.

Мне нравится быть андердогом, претендентом, темной лошадкой. Мы сделаем это снова - снова докажем, что все ошибаются".

Также Даниэль высказался о том, чего ожидает от Усика.

"Он - гордый человек, гордый боец. Не знаю, принесет ли он что-то новое. Думаю, он просто каждый раз делает то же самое - это надежная базовая техника.

Я просто должен быть готов к этому и твердо знать внутри себя, что одержу победу".

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Пакьяо оценил свое состояние перед возвращением в ринг.

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