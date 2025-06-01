"Готов снова драться": Пакьяо оценил свое состояние перед возвращением в ринг

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо высказался по поводу будущего боя против обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

По словам 46-летнего филиппинского боксера, несмотря на возраст, он чувствует в себе силы продолжать выступления.

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"Мне нравится творить историю. Это приятно. Я всегда остаюсь в форме, но как только я снова начал серьезно тренироваться, я понял, что во мне все еще есть страсть и способности. Я пошел к своему врачу, и все было идеально. Результаты обследования оказались хорошими. Я чувствую себя здорово и готов снова драться.

Я неправильно готовился к бою против Йордениса Угаса. У меня начало сводить ноги, я не мог двигаться. Он был очень медленным соперником, и я не мог поверить, что не был способен передвигаться на ногах. Но в этот лагерь я вернулся вместе со своим многолетним тренером Фредди Роучем. Старый Мэнни вернется.

Трудно сказать, что я буду делать дальше. Один бой за раз. Как только я проведу этот поединок, мы можем поговорить о следующем", - приводит слова Пакьяо ESPN.

Бой Барриос - Пакьяо должен состояться 19 июля в Лас-Вегасе.

Ранее Пакьяо оценил 16-летнюю разницу в возрасте с Барриосом.

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