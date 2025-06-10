Александр Усик - Даниэль Дюбуа: прогноз на титульный бой 19.07.2025
Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).
В первом поединке, который прошел в августе 2023 году, украинский чемпион одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Александр защитил свои титулы перед противостояними с Тайсоном Фьюри, который на тот момент владел поясом WBC.
Первый бой Усика и Дюбуа запомнился скандальным моментом, когда британец в пятом раунде пробил ниже пояса Александра. Рефери зафиксировал нарушение и дал украинцу отдышаться. Затем Усик собрался и довел бой до победы. Команда Дюбуа опротестовала решение судьи, но апелляция была отклонена.
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С момента поединка Усик дважды победил Тайсона Фьюри, а перед вторым боем с ним украинец был вынужден отказаться от титула IBF. Пояс перешел Даниэлю Дюбуа, который был повышен до полноценного чемпиона и уже защитил его в бою против Энтони Джошуа.
В реванше Усик - Дюбуа на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Второй бой Усика с Дюбуа пройдет19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Коэффициент и ставки на бой Усик - Дюбуа
В предстоящем реванше эксперты считают фаворитом Александра Усика. Букмекеры предполагают, что украинец во второй раз станет абсолютным чемпионом мира.
Прогноз букмекеров на бой Усик - Дюбуа:
- Победа Усика: 1.33
- Ничья: 17.00
- Победа Дюбуа: 4.15
На досрочну победу украинца предлагается коэффициент 2.10. Если рассматривать победу нокаутом от Дюбуа, то на это можна посставить и увеличить свой банк на 5.50.
Статистика боев Усик - Дюбуа
Между собой украинский и британский боксеры проведут второй поединок, а со статистикой их боев можно ознакомиться ниже.
Статистика боев
Усик - Дюбуа
23 победы 22
14 нокаутом 21
0 ничьи 0
0 поражения 2
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