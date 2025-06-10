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Александр Усик - Даниэль Дюбуа: прогноз на титульный бой 19.07.2025

ISPORT.ua представляет прогноз на бой Усик - Дюбуа. Узнай кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.
Сегодня, 13:05       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) проведет реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

В первом поединке, который прошел в августе 2023 году, украинский чемпион одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Александр защитил свои титулы перед противостояними с Тайсоном Фьюри, который на тот момент владел поясом WBC.

Первый бой Усика и Дюбуа запомнился скандальным моментом, когда британец в пятом раунде пробил ниже пояса Александра. Рефери зафиксировал нарушение и дал украинцу отдышаться. Затем Усик собрался и довел бой до победы. Команда Дюбуа опротестовала решение судьи, но апелляция была отклонена.

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С момента поединка Усик дважды победил Тайсона Фьюри, а перед вторым боем с ним украинец был вынужден отказаться от титула IBF. Пояс перешел Даниэлю Дюбуа, который был повышен до полноценного чемпиона и уже защитил его в бою против Энтони Джошуа.

В реванше Усик - Дюбуа на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Второй бой Усика с Дюбуа пройдет19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Коэффициент и ставки на бой Усик - Дюбуа

В предстоящем реванше эксперты считают фаворитом Александра Усика. Букмекеры предполагают, что украинец во второй раз станет абсолютным чемпионом мира.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Дюбуа:

  • Победа Усика: 1.33
  • Ничья: 17.00
  • Победа Дюбуа: 4.15

На досрочну победу украинца предлагается коэффициент 2.10. Если рассматривать победу нокаутом от Дюбуа, то на это можна посставить и увеличить свой банк на 5.50.

Статистика боев Усик - Дюбуа

Между собой украинский и британский боксеры проведут второй поединок, а со статистикой их боев можно ознакомиться ниже.

Статистика боев

Усик - Дюбуа
23 победы 22
14 нокаутом 21
0 ничьи 0
0 поражения 2

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