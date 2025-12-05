МЮ сделал предложение по вундеркинду из Греции

Полузащитник пирейского Олимпиакоса Христос Музакитис всерьез заинтересовал Манчестер Юнайтед. Английский гранд вышел с первым предложением по хавбеку, сообщает Goal.

"Красные дьяволы" предложили 28 млн евро. В то же время Олимпиакос стремится выручить за собственного воспитанника не менее 40 млн. За ситуацией наблюдают мадридский Реал и другие английские клубы (Арсенал, Брайтон).

В нынешнем сезоне Музакитис провел 16 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 ассиста. На взрослом уровне он дебютировал в прошлой кампании. Контракт таланта с пирейцами действует до лета 2029 года.

Кстати, накануне МЮ сыграл вничью с Вест Хэмом в чемпионате Англии.

