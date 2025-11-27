iSport.ua
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий Реала отличился четырьмя забитыми мячами в матче с Олимпиакосом.
27 ноября, 17:50       Автор: Игорь Мищук
Килиан Мбаппе / Getty Images
Нападающий Реала Килиан Мбаппе был признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура общего этапа турнира.

Французский форвард "сливочных" забил все четыре гола своей команды в победном поединке против Олимпиакоса (4:3).

Читай также: Реал с Луниным обыграл Олимпиакос благодаря каре Мбаппе

В борьбе за звание лучшего игрока недели Мбаппе обошел Витинью из ПСЖ, который оформил хет-трик в игре с Тоттенхэмом (5:3), а также Пьера-Эмерика Обамеянга из Марселя и Серу Гирасси из Боруссии Дортмунд, которые забили по два гола в матчах с Ньюкаслом (2:1) и Вильярреалом (4:0) соответственно.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

