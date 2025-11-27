Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий Реала Килиан Мбаппе был признан игроком недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура общего этапа турнира.
Французский форвард "сливочных" забил все четыре гола своей команды в победном поединке против Олимпиакоса (4:3).
Читай также: Реал с Луниным обыграл Олимпиакос благодаря каре Мбаппе
В борьбе за звание лучшего игрока недели Мбаппе обошел Витинью из ПСЖ, который оформил хет-трик в игре с Тоттенхэмом (5:3), а также Пьера-Эмерика Обамеянга из Марселя и Серу Гирасси из Боруссии Дортмунд, которые забили по два гола в матчах с Ньюкаслом (2:1) и Вильярреалом (4:0) соответственно.
1st: Kylian Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2025
2nd: Vitinha
3rd: Pierre-Emerick Aubameyang
4th: Serhou Guirassy
Mbappé wins Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/exlslhZL3R
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!