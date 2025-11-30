iSport.ua
Футбол

Манчестер Юнайтед нанес Кристал Пэлас первое домашнее поражение в сезоне

Дубль ассистов Фернандеша помог манкунианцам заработать очки.
Сегодня, 15:58       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В воскресенье, 30 ноября, Кристал Пэлас принимал дома Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы могли забить быстрый гол, но Хендерсон все же не позволил мячу залететь в ворота. После этого "орлы" почти полностью захватили инициативу, однако удары хозяев никак не шли в створ ворот.

На 32-й минуте Йоро сбил Матета, и француз получил право на пенальти, который и реализовал со второй попытки. На перерыв команды ушли при преимущество Кристал Пэлас.

А вот вторая половина игры оказалась полностью в руках гостей. На 54-й минуте Бруну забросил со штрафного на Зиркзе, который сравнял счет с острого угла. А через 10 минут снова со стандарта португалец откатил мяч Маунту, который и вывел МЮ вперед.

Остаток тайма прошел без особых моментов, однако Манчестер Юнайтед уверенно контролировал ход матча и сумел увезти три очка с Селхерст Парка.

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Матета (пенальти),36 - Зиркзе, 54, Маунт, 63

