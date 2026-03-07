iSport.ua
Оболонь - Кривбасс 0:0: обзор матча и результат игры 07.03.2026

Киевская и криворожская команды не определили победителя.
Сегодня, 17:44       Автор: Игорь Мищук
Оболонь и Кривбасс сыграли вничью / ФК Кривбасс
Оболонь и Кривбасс сыграли вничью / ФК Кривбасс

В субботу, 7 марта, Оболонь принимала на своем поле Кривбасс в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив поединок нулевой ничьей.

УАФ вынесла вердикт по сорванному матчу УПЛ Александрия - Оболонь

Первая половина встречи прошла в борьбе без ударов в створ ворот с обеих сторон, а Оболони после получаса игры пришлось сменить голкипера, когда травму получил Денис Марченко.

На 66-й минуте "пивовары" остались вдесятером после того, как прямую красную карточку за грубый фол заработал Тарас Мороз. В большинстве Кривбасс действовал активнее, однако хозяевам поля удалось удержать ничейный результат.

Кривбасс с 31 баллом занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь идет на десятой позиции, имея в своем активе 21 пункт.

Статистика матча Оболонь - Кривбасс 19-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Кривбасс 0:0

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 3 - 12
Удары в створ: 0 - 1
Угловые: 1 - 6
Фолы: 10 - 18

Оболонь: Марченко (Федоривский, 30) - Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 83), Ломницкий, Семенов, Е. Шевченко - Мединский (Нестеренко, 46), Мороз, Черненко, Прокопенко (Волохатый, 46) - Устименко (Кулаковский, 72).

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Вилливальд, Джонс, Дибанго - Задерака, Араухо (Рохас, 74), Я. Шевченко (Боднар, 46) - Лин (Мая, 87), Парако, Сек (Джевани, 46).

Предупреждения: Жовтенко, Волохатый - Парако, Рохас.

Удаление: Мороз, 66 (прямая красная).

