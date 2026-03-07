Оболонь - Кривбасс 0:0: обзор матча и результат игры 07.03.2026
В субботу, 7 марта, Оболонь принимала на своем поле Кривбасс в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Соперники не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив поединок нулевой ничьей.
Читай также: УАФ вынесла вердикт по сорванному матчу УПЛ Александрия - Оболонь
Первая половина встречи прошла в борьбе без ударов в створ ворот с обеих сторон, а Оболони после получаса игры пришлось сменить голкипера, когда травму получил Денис Марченко.
На 66-й минуте "пивовары" остались вдесятером после того, как прямую красную карточку за грубый фол заработал Тарас Мороз. В большинстве Кривбасс действовал активнее, однако хозяевам поля удалось удержать ничейный результат.
Кривбасс с 31 баллом занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь идет на десятой позиции, имея в своем активе 21 пункт.
Статистика матча Оболонь - Кривбасс 19-го тура чемпионата Украины
Оболонь - Кривбасс 0:0
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 3 - 12
Удары в створ: 0 - 1
Угловые: 1 - 6
Фолы: 10 - 18
Оболонь: Марченко (Федоривский, 30) - Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 83), Ломницкий, Семенов, Е. Шевченко - Мединский (Нестеренко, 46), Мороз, Черненко, Прокопенко (Волохатый, 46) - Устименко (Кулаковский, 72).
Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Вилливальд, Джонс, Дибанго - Задерака, Араухо (Рохас, 74), Я. Шевченко (Боднар, 46) - Лин (Мая, 87), Парако, Сек (Джевани, 46).
Предупреждения: Жовтенко, Волохатый - Парако, Рохас.
Удаление: Мороз, 66 (прямая красная).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!