"Великие ищут встречи с великими": Именитый тренер отреагировал на желание Усика драться с Бенавидесом

Американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о решении бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах Александра Усика вернуться в тяжелый вес и подраться с обладателем титулов WBA и WBO Давидом Бенавидесом.

Специалист отметил, что украинский боксер всегда ищет для себя самые серьезные вызовы.

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"Даже почти в 40 лет Усик доказывает, почему он - чемпион, который появляется раз в поколение. Он всегда смотрит вперед, а не назад, в поисках следующего, самого серьезного вызова.

Теперь он намерен сбросить вес и подраться с непобежденным чемпионом в тяжелом весе Бенавидесом. Вау. Великие ищут встречи с великими. Всегда", - написал Атлас в сети Х.

Напомним, ранее директор команды Усика раскрыл его планы после возвращения в тяжелый вес.

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