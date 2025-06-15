"Мой прогноз - победа": Дюбуа ответил, нацелен ли на нокаут в реванше с Усиком

Британский боксер раскрыл свои намерения на поединок с украинцем.

Чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от реванша с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Британский боксер отметил, что для него не имеет значения, каким способом он одолеет украинца, главное - выйти победителем из противостояния.

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"Я вообще не нервничаю. Это обычное волнение перед боем, но ничего лишнего, что могло бы меня остановить.

Мой прогноз? Победа. Просто победа. Нокаут? Нокаут, по очкам - неважно. Главное - победа. Это мой золотой билет, мой прогноз - победа, и все", - сказал Дюбуа в комментарии Queensberry Promotions.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Отметим, также Дюбуа вспомнил скандальный удар в первом бою с Усиком.

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