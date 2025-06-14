"Он не мог притворяться": Дюбуа вспомнил скандальный удар в первом бою с Усиком

Даниэль назвал задачу на второй поединок с украинцем.

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) вспомнил первый бой против обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

Британец уверен, что украинец не мог притворяться, ведь ему было больно.

"Он не притворялся. Ему было больно, и он не мог притворяться. Ему было больно, и если бы вы хоть раз пропустили один из таких ударов раньше, вы бы это поняли. Но ему было больно, и он не мог встать.

Мне нужно выиграть сейчас. При этом показать разницу между этим поединком и предыдущим", - сказал Дюбуа для Queensberry Promotions.

В августе 2023 года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Напомним, что Паркер вынес свой вердикт по поводу спорного удара Дюбуа в бою с Усиком.

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