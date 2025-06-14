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Паркер вынес свой вердикт по поводу спорного удара Дюбуа в бою с Усиком

Джозеф назвал фаворита реванша.
Сегодня, 10:40       Автор: Митя Шитко
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер вспомнил первый поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Новозеландец заявил, что британец нанес запрещенный удар в пятом раунде боя с украинцем.

"Усик более опасный соперник, чем Дюбуа. Усик - отличный боец. Дюбуа изменился после их первого боя. Они проводят реванш, чтобы увидеть, способен ли Дюбуа преодолеть эти трудности. Его остановили джебом. 

Многие также ставят под сомнение удар по корпусу. Я считаю, что это был удар в пах. Он пришелся ниже пояса, но многие говорят, что удар был легальным. Реванш определит, был ли этот удар случайным, или же Усик - просто мастер", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу GladrapChannel.

В августе 2023 года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

Ранее промоутер назвал первого в очереди соперника для победителя боя Усик - Дюбуа.

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