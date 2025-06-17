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Усик ответил, стоит ли ждать его в политике

Александр рассказал, чем бокс отличается от государственной деятельности.
Сегодня, 12:52       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем отношении к политике.

По словам украинца, он не заинтересован в том, чтобі построить политическую карьеру.

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"Политика мне неинтересна, потому что я не понимаю, что в ней происходит. Бокс мне понятен: дерутся два парня, два джентльмена. 

Политика для меня витиевата. Мне не нравится политика. Я не хочу ею заниматься", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее сообщалось, что спарринг-партнер Усика с Дюбуа сделал прогноз на реванш.

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