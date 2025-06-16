"Завершит поединок досрочно": Шевадзуцкий сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Шевадзуцкий рассказал, как британец мог измениться.

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) поделился мыслями о бое чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Шевадзуцкого, британец не сможет показать что-то новое, если сравнить с их первым поединком.

"Дюбуа не покажет Усику ничего нового, ведь в техническом и тактическом плане он вообще не вырос. Британец мог получить немного опыта и уверенности за счет последних побед, но его боксерское IQ точно не повысилось".

Шевадзуцкий предсказывает досрочную победу Усика.

"Я здесь вижу победителем Александра. Для него это тоже принципиальный бой и он точно мотивирован на поединок. Поэтому если у Сани появится момент, то он однозначно завершит поединок досрочно", - сказал Шевадзуцкий для Luckypunch.net.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа ответил, нацелен ли на нокаут в реванше с Усиком.

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