Беллью подобрал соперника для Итаумы

Бывший чемпион мира Тони Белью высказался о будущем Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).

Эксперт считает, что 20-летнему британцу нужно провести поединок против одного из опытных боксеров.

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"Возможно, лучшими вариантами для Мозеса были бы Джермейн Франклин или Отто Валлин. Франклин даст ему раунды, Валлин может создать некоторые трудности в начале, но Мозес, думаю, быстро с ним справится. Мне нравится идея боя с Франклином — это могло бы сработать.

Что касается менеджмента — Итауму ведет Фрэнк Уоррен. Думаю, он его не оберегает чрезмерно. У Фрэнка огромный опыт, он редко ошибается в матчмейкинге. Но есть одно "но" — когда его боксеры делают шаг вперед, они часто проигрывают", - сказал Тони для SportingTalk.

Напомним, что бой Итаумы и Уайта должен состояться 16 августа, возглавив вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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