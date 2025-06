Итаума проведет поединок против Уайта - названа дата боя

Перспективный британский супертяжеловес Мозес Итаума проведет поединок против соотечественника Дилиана Уайта.

Бой возглавил вечер бокса, который пройдет 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Читай также: Усик - лидер, топ-3 - на месте, одно изменение: обновился рейтинг Р4Р от The Ring

В рамках шоу также выступит хорватский супертяжеловес Филип Хргович, который проведет бой против британца Дэвида Аделейе.

Участники вечера бокса 16 августа:

Moses Itauma will face Dillian Whyte on Aug. 16th in Riyadh surrounding the Esports World Cup while Nick Ball defends his WBA featherweight title vs Sam Goodman as the co-main event 🥊



The rest of the card features:

💥 Anthony Cacace vs Raymond Ford

💥 Filip Hrgovic vs David… pic.twitter.com/VZ9rbaQEGC