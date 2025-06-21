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"Усик уступит дорогу": Беллью назвал следующего короля супертяжелого веса

Тони дал совет молодому британцу.
Сегодня, 11:35       Автор: Митя Шитко
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Белью поделился мнением по поводу Мозеса Итауму (12-0, 10 KO).

Британский эксперт рассказал, что его соотечественнику не нужно спешить получать топовые бои.

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"Я просто думаю, что не стоит спешить, не нужно идти слишком быстро и рано, потому что когда переступишь черту — пути назад уже нет. Для кого-то вроде Мозеса сейчас самое главное — набирать раунды. Он не получает достаточно раундов против соперников, которые должны их давать.

Я слышал имена, которые ему предлагают, например, Энди Руис. Я не говорю, что он не победит Руиса — думаю, победит. Но что дальше? Сразу после победы над Руисом — бой за титул? Не думаю, что он уже готов к 12-раундовому бою за пояс.

Но я считаю, что он исключительный боксер, он — будущее супертяжелого веса. И как только Усик уступит дорогу — это будет его путь. Люди говорят, что скорость его рук напоминает Майка Тайсона, но при этом у него есть и ударная мощь", - приводит слова Тони SportingTalk.

Напомним, что бой Итаумы и Уайта должен состояться 16 августа, возглавив вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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