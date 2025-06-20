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Альварес и Кроуфорд устроили битву взглядов во время встречи в Эр-Рияде

Именитые боксеры сойдутся в ринге 13 сентября в Лас-Вегасе.
Вчера, 22:45       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) в ближайшем бою встретится в ринге с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Поединок состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

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В пятницу, 20 июня, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча мексиканского и американского боксеров в рамках пресс-тура перед боем.

Во время мероприятия соперники устроили традиционную битву взглядов.

Пресс-тур продолжится 22 июня в Нью-Йорке, а 26 июня боксеры встретятся в Лас-Вегасе.

Ранее Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса.

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