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Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов на неделе боя

Британский чемпион WBO уже 17 октября встретится в реванше с соотечественником.
Сегодня, 22:28       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) и бывший обладатель титула Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) уже вскоре встретятся в ринге в реванше.

Второй поединок британских боксеров состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena.

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В среду, 14 октября, будущие соперники встретились лицом к лицу в том же Лондоне, устроив первую на неделе боя дуэль взглядов.

Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Ранее Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа.

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