Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов на неделе боя
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) и бывший обладатель титула Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) уже вскоре встретятся в ринге в реванше.
Второй поединок британских боксеров состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena.
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В среду, 14 октября, будущие соперники встретились лицом к лицу в том же Лондоне, устроив первую на неделе боя дуэль взглядов.
REPEAT OR REVENGE? 🤔 Daniel Dubois and Fabio Wardley face-off to kick off fight week ahead of their rematch 😤 #DuboisWardley2 | Oct 17 | Live on DAZN https://t.co/99LRoOSDvX— Ring Magazine (@ringmagazine) October 14, 2026
Напомним, что в первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.
Ранее Уордли спрогнозировал, как завершится реванш с Дюбуа.
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