Деревянченко и его американский соперник взвесились перед боем

⚖️ Sergiy Derevyanchenko (15-6) [167lbs] & Jeremy Ramos (14-15) [167.4lbs] clear the weighing procedure in Nashville ahead of Tuesday's super middleweight main event scheduled for 8 rounds on Country Box (link in bio) pic.twitter.com/CpY09G0jUX

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...