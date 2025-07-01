Деревянченко и его американский соперник взвесились перед боем

Украинский боксер 1 июля встретится в ринге с Джереми Рамосом.

Украинский представитель суперсреднего дивизиона Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) в своем ближайшем бою встретится в ринге с американцем Джереми Рамосом (14-15, 4 КО).

Восьмираундовый поединок состоится 1 июля в Нэшвилле, США.

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Перед боем будущие соперник прошли традиционную процедуру взвешивания. Оба боксера уложились в лимит второго среднего веса (76,2 кг): под украинцем весы показали 75,7 кг, а под американцем - 75,9 кг.

Результаты взвешивания Деревянченко - Рамос:

Сергей Деревянченко - 75,7 кг

Джереми Рамос - 75,9 кг

⚖️ Sergiy Derevyanchenko (15-6) [167lbs] & Jeremy Ramos (14-15) [167.4lbs] clear the weighing procedure in Nashville ahead of Tuesday's super middleweight main event scheduled for 8 rounds on Country Box (link in bio) pic.twitter.com/CpY09G0jUX — TimBoxeo (@TimBoxeo) June 30, 2025

Напомним, что Деревянченко свой предыдущий бой провел в августе прошлого года, потерпев поражение от француза Кристиана Мбилли. Украинский боксер в третьем раунде получил травму руки, но прошел всю дистанцию, уступив единогласным решением судей.

Рамос в последнем бою в октябре 2024 года победил раздельным решением судей соотечественника Эндрю Эрнандеса.

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