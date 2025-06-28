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Обидчик Деревянченко завоевал титул временного чемпиона, быстро расправившись с соперником

Кристиан Мбилли уложил своего польского оппонента уже в первом раунде.
Сегодня, 09:45       Автор: Игорь Мищук
Мбилли одолел Сулецки / Getty Images
Мбилли одолел Сулецки / Getty Images

Француз Кристиан Мбилли (29-0, 24 КО) одержал досрочную победу над поляком Мацеем Сулецки (33-4, 13 КО) в бою за вакантный пояс временного чемпиона WBC в суперсреднем весе.

Поединок состоялся в ночь на субботу, 28 июня, на арене Centre Videotron, став главным событием боксерского шоу в канадском Квебеке.

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Мбилли быстро разобрался со своим соперником, победно закончив бой уже в первом раунде. Ближе к концу трехминутки французский боксер завершил серию ударов апперкотом, после которого Сулецки оказался на настиле ринга. Поляк тяжело поднялся, а рефери, оценив его состояние, решил остановить поединок.

Таким образом, Мбилли стал обладателем пояса временного чемпиона WBC во втором среднем весе.

Источник: Getty Images

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Мбилли - Сулецки:

Напомним, что в своем предыдущем бою в августе прошлого года Мбилли встречался с Сергеем Деревянченко. Украинский боксер в третьем раунде получил травму руки, но полностью провел поединок, потерпев в итоге поражение единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Деревянченко получил соперника для возвращения в ринг после травмы.

Источник видео: MEGOGO

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