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Уайлдер успешно вернулся в ринг, остановив Херндона

Экс-чемпион отправлял соперника в нокдаун и вынудил рефери прервать поединок.
Сегодня, 08:12       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) успешно вернулся в ринг после годичного перерыва, одержав досрочную победу в бою против соотечественника Тайррелла Херндона (24-6, 15 КО).

Запланированный на десять раундов поединок состоялся в ночь на субботу, 28 июня, на Charles Koch Arena в рамках вечера бокса в в городе Уичито, штат Канзас, США.

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Уайлдер от начала противостояния действовал более активно и уже во второй трехминутке отправил оппонента в нокдаун, поймав левым хуком, когда тот пытался пойти в атаку. Впрочем, Херндон легко поднялся и продолжил бой.

Тем не менее Уайлдер продолжал владеть инициативой, выбрасывал много ударов, в шестом раунде снова отправлял соперника на настил ринга, а Херндон, если сначала еще пытался отвечать контратаками, то к середине поединка достаточно устал.

Когда же Херндон перешел уже в режим выживания, пытаясь просто выстоять, и не отвечал на удары противника, рефери остановил бой в седьмом раунде.

Таким образом, Уайлдер одержал победу техническим нокаутом.

Американский экс-чемпион закрыл серию из двух поражений, которые от потерпел в предыдущих поединках с Джозефом Паркером и Чжаном Чжилеем.

Напомним, что перед боем с Херндоном Уайлдер прекратил сотрудничество со своим тренером Маликом Скоттом.

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