"Мне потребовалась помощь": Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер перед возвращением в ринг высказался о причинах годичного перерыва в карьере.

Американский боксер отметил, что ему пришлось обратиться к психологу, чтобы переосмыслить свою жизнь.

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"Это не камбэк, потому что я никогда не завершал карьеру. Это возвращение. Мне нужно было оценить свою карьеру и жизнь в целом. Я обратился к спортивному психологу.

Я ничего не говорил своей команде, потому что считал, что достаточно силен, чтобы собраться, не позволяя никому ничего заподозрить. Но, к сожалению, это было не так, и мне потребовалась помощь. После моего последнего боя я понял, что со мной что-то не так.

Сейчас я чувствую себя гораздо лучше - в плане мышления, физического состояния, эмоций. Я физически здоров и восстановил свое психическое здоровье. Со мной многое произошло, но Бог добрый. Я готов драться", - приводит слова Уайлдера The Ring.

Напомним, что последний бой Уайлдер провел в июне прошлого года, потерпев досрочное поражение от китайца Чжана Чжилея. Американец вернется в ринг 27 июня поединком против соотечественника Тайррелла Херндона.

Ранее Уайлдер сделал однозначный прогноз на свой ближайший бой.

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